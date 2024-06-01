Baykoca mahallesindeki TOKİ 2. Etapta ikamet eden vatandaşlar icra şokuyla karşı karşıya kaldı. Ekonomik durumu düşük olan vatandaşların ikamet ettiği TOKİ konutlarında, yönetim aidat ücretlerini ödemeyi unutan kişilere icra gönderdi. 580 TL aidat ücretini ödemeyi unutan düşük gelirli aileler, avukatlık ücretleriyle beraber 7 Bin TL ödemek zorunda bırakıldılar.

İcre şokuyla karşı karşıya kalan 110 TOKİ sakini, yönetime tepki gösterdiler.

Gelir seviyelerinin düşük olduğunun altını çizen sakinler, "Biz zaten gelir seviyesi düşük insanlarız. Bir çok ödeme yapıyoruz. Bazen aidatları unutmuş olabiliriz. Yönetim ihtar yapmadan bizi avukata vermiş. Yönetim adeta avukatlarla ortak iş yapıyorlar. Bize icra göndermişler. Aldığımız maaş belli. Bizi düşünen yok. Avukat ücretlerini de ödemek zorunda kaldık." diyerek tepki gösterdiler.

Sakinler ayrıca son ay doğalgaz faturasının da kişi başı 600 TL gelmesine de şaşırdıklarını söylediler.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ