İnegöl Kent Müzesinde sergilenen ancak herkesin dikkatinden kaçan fosillerle ilgili ayrıntılar oldukça merak konusu oldu.

10 Ocak 2009 tarihinde dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçeye kazandırdığı Kent Müzesinde ilk kez sergilenen fosiller, diğer sergilenen tarihi mirasların gölgesinde kalmıştı.

4 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

İlçeye bağlı Çitli, Kestanealan, Tahtaköprü ve Hacıkara kırsal mahallelerinde(köy) köylüler tarafından tesadüfen bulunan fosillerin yapılan araştırma sonucunda 15 milyon öncesine ait olduğu belirlendi. Yine Oylat Kaplıcaları ve Hilmiye mahallesinde de yüzeye çıkmış bazı fosiller bulundu.

Kent Müzesinden sorumlu dönemin İnegöl Belediye Meclis Üyesi Nedim Bayram’ın girişimleri ile kemik fosilleri akademisyenler tarafından incelendi.

Sonraki yıllarda ise Gomphotherium Paşalarensis adıyla bilim dünyasına tanıtılan fil türüne ait kemik fosil sahaları bakanlık tarafından tescil edildi. Tahtaköprü ve Hacıkara fosil sahaları ise heyelan ve yağışlardan tahribata uğradı. İnegöl Belediyesi ilgili bakanlık ile tescil ve kazı kurtarma yazışmaları yaptı. Ancak yapılan yazışmalara rağmen gerekli ödenek bulunamadığından bilimsel kazılar yapılamadı.

BAKANLIĞA DEFALARCA TALEPTE BULUNULMUŞ

İnegöl Belediyesi ise resmi internet portalından yazılı bir çağrı yaptı. Yayınlanan mesajda, “Kent Müzesi kurulum çalışmaları sürecinde, ortaya çıkarılan saha araştırmaları ve bilgiler neticesinde, haberdar olan, konunun uzmanları bir çok akademisyen, İnegöl'e gelerek fosil yataklarını bizzat yerlerinde incelemeye devam etmektedirler. Akademisyenler tarafından yapılan bu incelemeler neticesinde hazırlanan ve ilgililere sunulan raporlamalarda, İnegöl’ümüzün doğa tarihi açısından da ne derece önemli bir bölge olduğu defaten belirtilmiştir. Dolayısıyla İnegöl' de doğa tarihi ile ilgili bilimsel kazıların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılacak bu bilimsel kazıların, İnegöl’ü açık hava doğa tarihi müzesi haline getireceği düşünülmektedir. Çok nadir bulunan bu servet, İnegöl’ün turizmini akademik alanda da uluslararası düzeyde tanıtacağı uzmanlar tarafından dillendirilmektedir” denildi.

TOPLU MEZAR ALANI VAR İDDİASI

İnegöl Belediyesi’nin yayınladığı mesajda bilimsel kazıların yapılması halinde özellikle Çitli fosil sahasının Açıkhava Doğa Tarihi Müzesi olacağına dair öngörüsü, ve resmi kanallara defalarca iletilmesi bölgede toplu mezar olduğu algısını güçlendirdi.

Gazetemiz tarafından ulaşılan dönemin İnegöl Kent Müzesi Sorumlusu Nedim Bayram ise iddiaları doğruladı. 15 milyon öncesinde İnegöl’ün ev sahiplerinin Mamutlarında atası olan Gomphotherium Paşalarensis’ler olduğunu söyleyen Bayram, “O günlerde İnegöl tarihine ışık tutulması açısından ekip arkadaşlarımızla ciddi bir mücadele verdik. Bugünde aynı mücadele veriliyor. Bizler ilçemizde ki en az 4 sahada Gomphotherium Paşalarensis’lere ait mezarların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu fil türleri birlikte yaşam sürüyorlardı. Bulunan fosillerden de bunu anlayabiliyoruz. Eğer bilimsel bir kazı yapılırsa İnegöl, Türkiye’de eşi benzeri olmayan doğa tarihi müzesinin merkezi olabilir.” diye konuştu.