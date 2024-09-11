Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bir haftada 17 bin metrekare asfalt yol yaparak birçok noktadaki yol sorununu ortadan kaldırdı.

Yaz boyunca yürütülen taş tamir, asfalt yama, sathi kaplama ve yol açımı çalışmalarının yanı sıra tam asfalt yol yapımı işini de gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları ile göz doldurdu. Son bir haftada 2788 ton asfaltı yol yapımında kullanan ekipler, Altınova Mahallesi İsmail Hakkı Güngör Sokak ve Bağlar Yolu Sokak, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi, Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi ve Namık Kemal Mahallesi Akçakent Sokak’ta çalışmaları tamamlayıp yeni yolları hizmete sundu.

“Göz boyamak için atılan incecik asfaltların ceremesini şimdi biz çekiyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa’da yol sorununu ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini söyleyerek, “Maalesef yollarımızın çoğu bozuk. Geçmişte yapılan hatalı ve eksik çalışmalar bu şehre çukur olarak geri dönmüş. Göz boyamak için atılan incecik asfaltların ceremesini şimdi biz çekiyoruz. Ama olsun. Allah’ın izni ile yollarımızı da adam edeceğiz. Süleymanpaşa’nın yolları da güzel olacak” dedi.

“Bir haftada 17 bin metrekare asfalt yol yaptık”

Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini ifade eden Başkan Volkan Nallar, “Süleymanpaşa’nın dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Asfalt yama ekiplerimiz var. Kilit taş tamir ekiplerimiz var. Yeni yollar açan ekiplerimiz var. Bir yandan sathi kaplama yapan ekibimiz bir yandan boydan boya kilit taşı döşeyen bir yandan da jilet gibi asfalt yapan ekiplerimiz var. Sadece son bir haftada 17 bin metrekare asfalt yol yaptık. 2788 ton asfaltı yollarımızın düzelmesi için kullandık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımız bize güvensin. Tüm sorunları tek tek çözeceğiz” ifadelerini kullandı.