Bölge Trafik amirinin araç kurtarma çalışmasını, keskin virajlı yol ve gece görüş mesafesinin azaldığı anda yapma talimatını vermesi faciaya yol açıyordu.

İlk kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Yaklaşık 5 saat önce Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Abdil Ö.(45) Yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Bölge Trafik Ekipleri, Büro Amirlerinin talimatı üzerine saat 21.00 sıralarında kaza yapan kamyonun çekiciyle kurtarılması için karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı.



YAPILAN ZAMANLAMA FACİAYA YOL AÇIYORDU

Gündüz vakti yapılması gereken kurtarma çalışmasını ekipler, verilen talimat üzerine keskin viraj ve gece görüşünün azaldığı yolda başlattılar. Yolun kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Keskin viraj nedeniyle duran trafiği fark etmekte zorlanan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonucu 8 araçta maddi hasar meydana gelirken, ikisi sürücü 4 kişi yaralandı.

EKİPLER İKİNCİ BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Kazanın hemen ardından trafik ekipleri yoğun şekilde çalışarak olası bir facianın da önüne geçtiler.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazaya karışan sürücüler, gündüz yapılması gereken kurtarma çalışmasının gece yapılmasına tepki gösterirken, "Mezitler keskin virajlarda oluşuyor. Bulunduğumuz nokta ise önümüzü görmekte zorluk çektiğimiz bir yol. Bir de üstüne gece vakti böyle yol kesme yapıldı. Beklenen oldu ve kazalar oldu. Araçlarımızda hasar meydana geldi. Ya ölenler olsaydı. Bunun vicdan hesabını kim verecekti? Şükürler olsun can kaybı olmaması sevindirici. Ama gece vakti yapılan çalışmanın talimatını veren yetkililer de oldukça acemi. Burada vatandaşların canını kimse hiçe sayamaz" dediler.