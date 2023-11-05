TFF 3. Temsilcimiz Kafkasspor sahasında ağırladığı Talasgücü Belediyespor'u 3-0 yeniyor.
Hakemler: Burak Kamalak, Eren Özçelik, Metin Ekren
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Murat Demirezen, Akın Arıcan, Emir Özsoy, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Murat Karadeniz, Taylan Özgün, Mert Sarı, Süleyman Çelik
Sarı Kartlar: Semih Akyıldız, Onur Kızıltaş(Kafkas) Murat Karadeniz(Talasgücü)
Kırmızı Kart:
Goller: Onur Kızıltaş, Semih Akyıldız, Orkan Çınar(Kafkasspor)
Maçtan dakikalar
22'nci dakikada Kafkas, serbest vuruş kazandı. Orkan'ın ortasına yükselen Onur'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.
42'nci dakikada gelişen Kafkas atağında Abdülkadir'in pasında topla buluşan Semih'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
53'ncü dakikada gelişen Kafkas atağında Semih'in ortasına yükselen Orkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.3-0
Haber Merkezi