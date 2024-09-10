Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza saat 13.30 sıralarında Hocaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim T.(30) yönetimindeki 16 EU 513 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörden sürücü atlarken yanındaki annesi Muazzez T.(52) devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.