Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör takla atıp, şaha kalktı; sürücüsü yaralandı.
Kaza İnegöl'ün kırsal Çiftlik mahallesinde tarlalık alanda meydana geldi. Sürücü Mesut Ç.(30) Yönetimindeki 16 AJN 566 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan traktör şaha kalkarak durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Murat Avcı