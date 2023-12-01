İnegöl Hastane Derneği (İHD) sağlık başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürürken, İnegöl’de kanser farkındalığını artırmak için düğmeye bastı. İHD Başkanı Yasin Altuntepe geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm İnegöllüleri İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan KETEM’e davet ederken; farkındalık çalışmaları kapsamında onlarca kadınla KETEM’e giden İHD Yönetimi kanser taramalarının önemine vurgu yaptı.

MUTLAKA AMA MUTLAKA TARAMALARINIZI YAPTIRIN

Başkan Altuntepe tüm İnegöllüleri ücretsiz kanser taraması için KETEM’e davet ederek çağrısını yinelerken yaptığı açıklamada, “İnegöl’de kanser vakaları ciddi sayılara ulaştı. Bu anlamda erken teşhis ve kanser türleri ile ilgili farkındalığı artırmamız gerekiyor. İHD Yönetimi olarak 50 yaş ve üzeri yaklaşık 30 hemşerimizle birlikte KETEM’e giderek ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız mutlaka ama mutlaka taramalarını yaptırsınlar, erken teşhis hayati derecede önem taşıyor. Tüm ilçemizi ücretsiz kanser taramalarını yaptırmak için İnegöl SHM KETEM’e davet ediyoruz. 715 17 27 nolu telefondan vatandaşlarımız detaylı bilgi alabilirler.” ifadelerini kullandı.