Bursa'nın güzellikleriyle öne çıkan Mudanya ilçesinde, imar ve cezalarla ilgili gelişen olaylar, son günlerin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. B gazete haberine göre, deniz kenarındaki bu yaşanabilir ilçe, deprem riskiyle birlikte imar sorunlarıyla da boğuşuyor. Ancak, iddialara göre, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın depreme karşı eylem planı oluşturmadığı ve kentsel dönüşüm konusunda adım atılmadığı belirtiliyor.

Bölge, deniz kenarında olması nedeniyle deprem riski taşıyor ve yaşananlar, yerel yönetimin acil önlemler alması gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak, Mudanya'da imarla ilgili yaşanan şikayetler ve çevre düzenlemelerindeki eksiklikler, kentsel dönüşüm adımlarının atılmamasıyla birleşince, ilçe sakinleri endişe içinde.

Çürük Belediye Binasında, ‘Herkes Suskun’ Çalışıyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın deprem gerçeği karşısında sessizliği dikkat çekerken, iddialar, belediye içindeki karar mekanizmalarının sığ bir anlayışla yönetildiği yönünde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan şikayetler, bu iddiaları güçlendiriyor ve halk, belediyenin yönetiminden memnun değil.

Özellikle depreme dayanıksız bir belediye binasında çalışanların hayatlarının riske atılması, Mudanya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş durumda. Kentsel dönüşüme soğuk bakan Başkan Türkyılmaz'ın belediye binasının yenilenmemesi eleştirilirken, müteahhitlerin belediye ile çalışmak istememesi, iletişim eksikliğine dayandırılıyor.

Başkan Türkyılmaz'ın Tavrı İşleri Çıkmaza Sürüklüyor

Başkanın olumsuz tavrı, ruhsat sayılarının azalması ve yapı denetim firmalarının uzak durması, ilçede işlerin çıkmaza sürüklenmesine neden oluyor. Halk, Başkan'ın iptal edilen imar planları ve para cezalarına odaklanmasını sorguluyor ve ilçenin gelişimine katkı sağlamadığı düşüncesinde birleşiyor.

Mudanya'da yaşanan bu sorunlar karşısında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün neden hiçbir uygulama yapmadığı ise merak konusu. Vatandaşların, yatırımcıların ve müteahhitlerin dile getirdiği sorunlar niçin dikkate alınmıyor? Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü, basın ilkeleri çerçevesinde, bu iddialara cevap vermeye davet ediliyor.