İnegöl Belediyesi tarafından ‘İnegöl İstatistik Raporu’ tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda İnegöl’ün Tarım, Orman ve Hayvancılık İstatistikleri de paylaşıldı. Verilerde ceviz üretimi de yer aldı. 2023 yılında İnegöl’de 29 bin 500 dekar alanda 18 milyon 880 bin kilogram ceviz üretildiği ve bu üründen 944 milyon TL gelir sağlandığı paylaşıldı. 2024 yılı verilerinde ise İnegöl’de 29 bin 500 dekar alanda 18 milyon 880 bin kilogram ceviz üretildiği ve bu üründen yüzde 57,62’lik bir düşüşle 400 milyon TL gelir sağlandığı paylaşıldı.



KİRAZ’DA DA SERT DÜŞÜŞ

Ceviz’in haricinde benzer düşüş kirazda da yaşandı. 2023 yılında İnegöl’de 9 bin 500 dekar alanda 17 milyon 100 bin kiraz üretildiği ve bu üründen 513 milyon TL gelir sağlandığı paylaşıldı. 2024 yılı verilerinde ise İnegöl’de 9 bin 500 dekar alanda 17 milyon 100 bin kilogram kiraz üretildiği ve bu üründen yüzde 313 milyon TL gelir sağlandığı paylaşıldı.