Uygulama, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yapıldı. Trafik ekipleri, hem şehir içi trafiğin düzenli işlemesini sağlamak hem de sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla araçları tek tek durdurarak denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde ehliyet, ruhsat, sigorta ve emniyet kemeri gibi belgeler ve güvenlik unsurları titizlikle incelendi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, benzer uygulamaların farklı noktalarda da süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.