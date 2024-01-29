Olay, Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesindeki bir evde meydana geldi. Kamile K.(54) ve eşi Fuat K.(76)'nın vücutlarında kaşıntı başladı. Karı-kocanın bir süre sonra kusma ve kaşıntı şikayeti arttı.

Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan parazit kremini vücutlarına sürerek kaşıntıyı önlemek istediler. Bir süre sonra çift fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine yaşlı çift, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Uyuz oldukları tespit edilen kadın ve eşi, serviste tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE