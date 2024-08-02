Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine çaydanlıktaki kaynar su dökülen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay 5 Temmuz da Orhaniye mahallesi Uncu sokakta bulunan bir meydana geldi. 1 yaşındaki Afra E., yerde bulunan çaydanlığa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çaydanlıktaki kaynar su üzerine döküldü. Acılar içinde kalan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından bebek, yanık ünitesine yatırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan bebek Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebek 10 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE