Mimar Sinan Bulvarında meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen görevli yaralandı. Yağış nedeniyle yaralanarak yere düşen görevliyi, vatandaşlar yağıştan çöp poşeti ile korudular.

Kaza saat 15.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü PTT memuru Kadir Yılmaz yönetimindeki 16 NKY 59 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kaza sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yerde yatan yaralıyı gören vatandaşlar yardımına koştu. Bir vatandaş evinden aldığı çöp poşetini getirip, diğer vatandaşların da yardımıyla ambulans gelene kadsr yağıştan korudu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.