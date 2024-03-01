İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki camın kağıtlarla kapatılmış olduğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki topladı. Görüntülerin ardından Bursa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde çekildiği belirtilen görüntülerde gişelerde çalışan memurlar ile vatandaşlar arasına koyulan camın kağıtlarla kapatılmış olması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlar anlam veremedi. Çalışan memurlarla düzgün diyalog kuramadıklarını belirten vatandaşların ise durumdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yayınlanan açıklamada sorumlu yönetici ve personel hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

“Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilçe nüfus müdürlüğünde işlem bankoları önünde bulunan camların kağıt ile kapatıldığı ve vatandaşların görülmesinin engellendiğinin ifade edildiği "İnegöl Nüfus Müdürlüğünde Bu Neyin Nesi?" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu haber ile ilgili; bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kâğıtlar derhal kaldırılmış olup konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: HABER MERKEZİ