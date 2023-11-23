İnegöl Belediyesi, 2023 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine yönelik yazılı bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Perşembe günü sona ereceği hatırlatılarak mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediye'ye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri de ifade edildi.

VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK

Öte yandan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2023 yılı 2. Taksit ödemesinin son gününün 30 Kasım Perşembe günü olması nedeniyle 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri Atatürk Bulvarında bulunan Belediye Ek Hizmet Binasında ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binasında tahsilat servisleri hizmetini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günleri tahsilat servisleri 09.00-17.00 arasında açık olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ 20.00’A KADAR VEZNELER AÇIK OLACAK

Ödemelerin son günü olan 30 Kasım Perşembe günü ise Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binasında yer alan Tahsilat Servisi ve Emlak Gelir Servisi 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.