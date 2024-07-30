Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 12 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Arap camii sokaktaki bir evde kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbar aldılar. Eve yapılan operasyonda 12 şahsın incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede 12 Suriye uyruklu şahsın kimliklerinin olmadığı tespit edildi.

Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecekler.

Kaynak: şerife öz