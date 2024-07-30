Bursa – Ankara yolu üzerinde İnegöl’de devam eden yol çalışmalarına yol üzerinde mağazalar olan mobilyacı esnafı tepki gösterdi.

İnegöl’deki mobilyacılar, yol çalışmalarının uzaması nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek tepki gösterdiler. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan mobilyacı Güzel Çelik, durumun artık dayanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Çelik, “Yeter artık, tamam yol çalışması olsun ama buradaki çalışmalar gece yapılmalı. Müşterilerimizi haftalardır ağırlayamıyoruz,” dedi. Çelik, ayrıca yetkililerden acil çözüm beklediklerini belirtti.

Bölgedeki diğer esnaflar da yol çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını ve işlerinin büyük oranda düştüğünü dile getiriyor. Esnaflar, yol çalışmasının biran önce bitirilmesini istiyor.

Kaynak: şerife öz