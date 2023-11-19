Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesinde bulunan Osmanlı Park Doğal Yaşam Çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırların bulunduğu alanda dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, yangını söndürmek isteyen Yusuf S. (23) dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa