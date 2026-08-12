Olay, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Beldesi yakınlarındaki 18. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Saat 15.02'de bir F-16 uçağı alçaldığı sırada kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vali Usta, "Öncelikle Yalova’mıza ve milletimize büyük geçmiş olsun diyorum. Bugün saat 15.00 civarında bir F-16 uçağımız, eğitim uçuşu esnasında Çiftlikköy sınırları içerisindeki 18. Ana Üs Komutanlığımız yerleşkesinin hemen yanında maalesef kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun, pilotumuz bu kazadan sağ salim kurtuldu. Uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil veya askerî personelimizde de can kaybı olmadı. Olayın ardından başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaştı. Herhangi bir yangın tehlikesi oluşmadan ve çevreye zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve gerekli tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalarına başladı. En kısa zamanda çalışmaların sonuçlandırılarak gerekli açıklamaların yapılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pilotun sağ salim kurtulmasının ve uçağın düştüğü bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Usta, "Başta da söylediğim gibi pilotumuzun sağ salim kurtulması ve uçağın düştüğü bölgede sivil veya askerî herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması bizim için sevindirici. Allah milletimizi bir daha bu tür kazalardan korusun diye dua ediyoruz. Tek taraflı bir kaza. Herhangi bir çarpışma söz konusu değil. Uçağımız eğitim uçuşu esnasında muhtemelen teknik bir sıkıntı yaşadı. Bunun kesin nedenini kaza kırım ekibinin yapacağı çalışmalar ortaya çıkaracaktır" dedi.

Bazı yerlerde iki uçağın çarpıştığı yönünde haberler çıktığını da ifade eden Usta, "Herhangi bir çarpışma yok. Bazı yerlerde iki uçağın çarpıştığı şeklinde yansıtıldı ancak böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Eskişehir'den havalandı, neticede bizim bu yerleşkemizde gerek Hava Harp Okulu adaylarımız gerekse Hava Harp Okulu öğrencilerimiz var. Eğitim ve onları özendirmek amacıyla zaman zaman Eskişehir’den veya Bandırma’dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu olay da o uçuş esnasında gerçekleşti" açıklamasında bulundu.