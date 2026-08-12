Yangın saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katında meydana geldi.

Whatsapp Image 2026 08 12 At 20.36.30

Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

Whatsapp Image 2026 08 12 At 20.44.31 (1)

Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A.(36) ve annesi Sadegül A.(65) vatandaşlar ve ekipler kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evin odasında hasar meydana geldi.

Whatsapp Image 2026 08 12 At 20.36.30 (2)

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ