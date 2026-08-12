Yangın saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katında meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A.(36) ve annesi Sadegül A.(65) vatandaşlar ve ekipler kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evin odasında hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.