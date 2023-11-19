En çok tercih edilen marketlerin başında yer alan A101 çok güzel bir kampanya daha yaptı. Zincir market o tarihte 1 alana 1 bedava kampanyası yaptığını duyurdu. Haberi alanlar cüzdanları alıp en yakın A101 şubesine koştu. İşte bütün ayrıntılar...

Zincir marketlerden birisi olan A101 her hafta olduğu gibi bu haftada geçerli olan haftanın yıldızları kataloğunu yayınladı. Yeni katalogda gıda ürünlerinde büyük indirim yapılırken, temizlik ürünlerinde de kısa süreliğine fiyat düşürüldü.

A101 1 alana 1 bedava kampanyası

En çok ilgi gören kampanyası 1 alana 1 bedava oldu. Yaklaşık olarak 3 hafta kadar devam edecek olan 1 alana 1 bedava kampanyasında geçerli olarak urunlar ise Algida dondurmaları olduğu açıklandı.

A101 marketler zinciri hafta içinde Perşembe günleri dev indirim yaparken, hafta sonuna özel alarak Haftanın Yıldızları indirimi yapıyor. İndirimli ürünler isi bütün şubelerde yer alırken, bazı ürünler ise çok fazla talep görmesinden dolayı çok çabuk tükeniyor.