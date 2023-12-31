Akşam saatlerinde Alanyurt yolu üzerinde polis otosu, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Ayarları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki parti üyeleri Acil Servise gelerek yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ilettiler.