Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şubesi tarafından Mekke’nin fethinin 1393. yıl dönümü nedeniyle “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Esenler Şubesi’nin ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen "Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi”, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Esenler İlçe Başkanı Mehmet Gömeç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim harem-i ismetimiz, namusumuzdur”

Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, “Biz Kudüs meselesini asli meselemiz olarak görüyoruz. Kudüs meselesini yalnızca vicdani mesele olarak değil, aynı zamanda imani bir mesuliyet olarak görüyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim namusumuzdur. Onu korumak mecburiyetindeyiz. Oradaki azgın işgalci Yahudi varlığını oradan söküp atmak mecburiyetini üzerimizde hissediyoruz. Nice az topluluklar vardır ki Allah’ın izniyle çok topluluklara karşı galip gelirler. İşte bunu ümmetin iftiharı olarak Filistin’deki kardeşlerimiz gösteriyor. Evleri bombalanıyor, onlar direniş diyor. Anaları, babaları, çocukları şehit oluyorlar, onlar direniş diyor. Onlar hiçbir şart altında topraklarını terk etmiyor. Mescid-i Aksa’mızı kurtarma adına büyük bir direniş örneği gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.