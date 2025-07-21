Kaza saat 13.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, bisikletiyle yoldan karşıya geçmekte olan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, evlerinden getirdikleri örtüyle yaralıyı güneşten korudu. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ