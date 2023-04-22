Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Yaşam sokak üzerinde arkadaşıyla koşan Murat K.(8) Kurtuluş sokak üzerinde aniden yola fırladı. O anda sokak üzerinde seyir halinde olan Münür A. yönetimindeki 16 PL 660 plakalı araç, 8 yaşındaki Murat’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.