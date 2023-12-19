Edinilen bilgiye göre, Şipali mahallesinde meydana gelen olayda ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay İnegöl'ün kırsal Şipali mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Adamın eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi. Adam, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yediler. Adam, kadın ve çocuk bugün fenalaştı. Fenalaşan 3 kişilik aile Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.