Plato AVM, 11. yaşını kutlayacağı 21 Aralık 2023 tarihinde ziyaretçilerine çekilişle 111 hediye veriyor.

Plato AVM, 11. kuruluş yıl dönümünü ziyaretçilerle kutluyor. Bu çerçevede AVM ziyaretçilerine 111 farklı hediye dağıtılacak. Hediyeler, sosyal medya üzerinden gerçekleşecek çekilişlerle sahiplerini bulacak. Çekilişler, 15 -31 Aralık tarihleri arasında Plato AVM’nin Instagram sayfasından gerçekleşecek. Hediyeler, 3 ayrı çekiliş ile sahiplerine verilecek.

“Bugünlere gelmemizde ziyaretçilerimizin büyük katkısı var”

Plato AVM Yönetim Koordinatörü Selim Ayyıldız, 11. yıla özel hediyeleri ziyaretçileri ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bugünlere gelmemizde ziyaretçilerimizin büyük katkısı var. Onlara vereceğimiz hediyelerle duygusal bağımızı korumak ve güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretçilerimizle birlikte nice 11 yıllar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hediyeler neler

Hediyeler arasında; Reeder S23 Pro Max Akıllı Telefon, Oilpark ve BMA Suits’ten 11’er adet 200 TL değerinde hediye çeki, Değirmen Cafe Restoran ve Vanilla Cafe Restoran’dan kahvaltı, Gönül Kahvesi’nden waffle, sinema ve GoKart biletleri, YSK Eğlence Dünyası’ndan 30 dk oyun alanı biletleri, Funny Center’dan akülü araba sürüşü, Mis Tantuni’den et tantuni menü, Pidem Kıymalı’dan çeşitli menüler, Letty Moon’dan bayan çantalar ve daha bir çok hediye yer alıyor.