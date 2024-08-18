Yeniden Refah Partisi ülke genelinde saha çalışmalarına devam ediyor. Partili heyetler çeşitli il ve ilçelerde eş zamanlı sahaya çıkarak vatandaşla temaslar gerçekleştiriyor. Saha ziyaretleri kapsamında İnegöl'de de esnaf ve vatandaşlarla hasbihal edildi.

Program sonrasında açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Genel Başkan Vekili Selçuk Efe, "Biz sadece seçim döneminde değil her dönem vatandaşlarımızla bir aradayız. Bugün bizim için çok önemli bir ilçe olan İnegöl'ümüzdeydik. Saha çalışmaları gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Partimize olan teveccühün arttığını her geçen gün görüyor ve hissediyoruz. İnegöllü vatandaşlarımızın misafirperver tavrından dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Saha çalışmalarımızı İnegöl'ümüz, Bursa'mız ve ülke genelinde sürdüreceğiz" dedi.