Sokakta karşı karşıya gelen iki yılanın birbirleriyle adeta dans eder gibi hareket ettiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yılanların birbirine dolanarak sergilediği hareketler dikkat çekerken, olay mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar yılanların kavga mı ettiği yoksa çiftleşme ritüeli mi gerçekleştirdiği konusunda fikir yürüttü.

Doğal yaşamın şehir merkezine bu kadar yaklaşması endişe yaratırken, uzmanlar özellikle yaz aylarında yılanların kırsal bölgelerde daha sık görülebileceğini belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Mahallede yılanların sık görülmeye başlaması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ