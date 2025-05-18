Olay Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile yolda seyreden Hüseyin Ç. (36)'nin önü daha önce alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu Baran V.(31) tarafından kesildi. Saldırgan Baran V., Hüseyin Ç.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yaralı koşarak İnegöl Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yaralı ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Böbreğinden yaralanan şahıs ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk