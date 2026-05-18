Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İnegöl Belediyesi bayram öncesi ve bayram sürecine dair hazırlıklarını tamamladı. İnegöl’de hem kurban ibadetlerinin sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi hem de şehir düzeni ve temizlik konusunda hiçbir aksaklık yaşanmaması adına planlamalar yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bayram sürecine ilişkin alınan tedbirleri ve uygulamaları kamuoyu ile paylaştı.

153 ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Vatandaşların normal zaman diliminde olduğu gibi bayram tatili sürecinde de tüm konularla ilgili 153 Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat arayabileceğini hatırlatan Başkan Alper Taban, “Ayrıca 0530 157 00 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de vatandaşlarımız taleplerini iletebilirler” dedi.

KALDIRIM SERBESTLİĞİ BAŞLADI

Zabıta Müdürlüğü’nün bayram sürecinde tertip düzenin sağlanması adına önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Başkan Taban; alınan kararlar, tedbirler ve uygulamaları şöyle sıraladı: “Kaldırım işgalleri ile ilgili esneklik 16 Mayıs Cumartesi itibariyle başladı. Burada her işletmemiz kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak, kendi işyerinin önünde yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde tezgah açmak suretiyle ürünlerini teşhir edebilecek. Bu kurallara uymayanlara ve seyyar satışlara da kesinlikle müsaade edilmeyecek. Esneklik uygulamamız Bayramın 1. günü itibariyle sona ermiş olacak.”

ÇARŞI BÖLGESİ 23 MAYIS CUMARTESİ TRAFİĞE KAPANIYOR

“Çarşı bölgesinde trafik düzenlemelerimiz 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren çarşı içi araç trafiğine tamamen kapatılacak. Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak bu süreçte kapalı olacak. Bayramın birinci günü bu sokaklarımız tekrar trafiğe açılacak. Ayrıca çarşı bölgesinde tek yön uygulamamız olacak. Gençlik Merkezi arka otopark girişi, İşletme Sokak üzerinde (Yapı Kredi Bankası) tarafından olacak, çıkışlar ise Gençlik Merkezi önünden yapılacak.”

HAYVAN PAZARI BÖLGESİ TRAFİK DÜZENLEMELERİ

“Bayramın 1. günü Hayvan Pazarı içine sivil araç girişleri kontrollü olarak yapılacak, sadece kesim işlemi biten hayvan sahiplerinin araçları içeri alınacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Hayvan pazarı içinde trafiğin daha düzenli akışının sağlanması için tek yön ring düzenlemesi yapılmış olup, vatandaşlarımızdan kurala uymalarını rica ediyoruz. Ayrıca Hayvan Pazarına toplu ulaşım 612 T nolu otobüslerle gerçekleşiyor. Güzergah, durak ve hareket saatleri gibi bilgilere Bursa Kart Mobil Uygulaması ve belediyemiz sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımız ulaşılabilir.”

OTOPARKLARI KULLANALIM

“Şehir trafiği ile ilgili vatandaşlarımıza bir dizi hatırlatma ve uyarımız olacak. Özellikle bayram hareketliliğinin arttığı şu günlerde; park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçlarımızı park etmeyelim. Bu süreçte gerekli denetimler yetki alanına göre gerek Zabıta Müdürlüğümüz gerekse de Emniyet birimlerince yapılacaktır. Özellikle çarşı bölgesinde ana arterlerimizde çift sıra park yapıldığını görüyoruz. İzleme Değerlendirme Merkezi akıllı kameraları ile bunları tespit ediyor uyarı ve cezai işlemler uyguluyoruz. Ramazan Bayramı’nda belediyemiz kapalı otoparklarında çok sayıda boş alan varken, vatandaşlarımızın özellikle çarşı bölgesinde uygun olmayan yerlere araçlarını park ettiğini tespit ettik. Buradan tekrar duyurmak isterim ki Belediyemiz kapalı otoparkları ücretsiz olup, vatandaşlarımız araçlarını buralara güvenle park edebilirler. Lütfen trafik kurallarına uyalım araçlarımızı uygun yerlere park edelim.”

BAYRAM ÖNCESİ SEMT PAZARI DÜZENLEMELERİ

“Bayram öncesi semt pazarları planlamamızı tamamladık. 23 Mayıs Cumartesi günü Cumartesi pazarı kurulacak. 24 Mayıs Pazar günü Mesudiye Semt Pazarı, Akhisar Pazarı, Yenice Konutlar Semt Pazarı kendi yerlerinde kurulacak. 25 Mayıs Pazartesi günü Pazartesi pazarı kurulacak, ilave olarak da Mer-Pa kapalı pazaryeri kendi yerinde kurulacak. 26 Mayıs Salı günü ise Arefe günü olması nedeniyle Alanyurt Kapalı Pazar yeri kendi yerinde günü ve yerinde kurulurken, ilave olarak Mer-Pa Kapalı Pazaryeri de yine kendi yerinde açılacak. Bayram süresince; 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde tüm pazarlarımız kapalı olacak. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren tüm pazarlar kendi gün ve yerinde kurulmaya devam edecek.

BERBER VE KUAFÖRLERİN SAAT DÜZENLEMELERİ

“Erkek berberleri normalde Pazar günleri kapalı, ancak bayram öncesi 24 Mayıs Pazar günü açık olacak. Bayan Kuaförleri de normalde Salı günü kapalı ama onlar da 19 ve 26 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Kapanış saatlerini ise 17 Mayıs Pazar itibariyle arife günü dahil olmak üzere bayrama kadar serbest olarak düzenliyoruz.”

USULSÜZ KIYMA ÇEKİMLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

“Bu konu halk sağlığı için çok önemli. Kıyma çekimleri sadece; kasaplar, et-tavuk satış reyonu bulunan marketlerde yapılabilecek. Diğer işyerlerine, cadde ve sokaklarda uygunsuz şekilde kıyma çekimine müsaade edilmeyecektir.”

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

“Bayram öncesi ve bayram süresince Zabıta denetimlerimiz 7/24 esası ile devam edecek olup, yeterli sayıda nöbetçi ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olarak ilgi gösterdikleri sektörlerde gerekli denetim faaliyetleri yürütülecektir. Bayram süresince kesim alanları, kesim sonrası temizlik hususları başta olmak üzere gerekli tüm denetim faaliyetleri yürütülecek.”

300 PERSONELLE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Başkan Alper Taban, Kurban Bayramı sürecinde en çok önem verilen konulardan birinin de temizlik olduğunu hatırlatarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ve kurban kesim kurallarını da duyurdu. Vatandaşların bayramı temiz, uygun ve düzenli bir şekilde idrak edebilmesi amacıyla; 22 çöp kamyonu, 23 transit araç, 3 kamyon, 3 tanker, 5 kepçe ve yaklaşık 300 personelle kesintisiz çalışma sürdüreceklerini kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğümüz de ilave araç ve personel desteği sağlıyor temizlik çalışmalarına. Kurban kesimi öncesi ve sonrası alanların genel temizliği, ilaçlanması ve yıkanması ekiplerimiz tarafından defaatle yapılacak. Kesim alanı olarak kullanılacak semt pazarı alanlarımızda kurban sonrası vatandaşlarımızın ve esnafımızın koku, kirlilik vb. konularda mağdur olmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış, bayram sonrası alanın uygun hale getirilmesi için gerekli tüm çalışmalar planlanmıştır.”

KURBAN ATIKLARI TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA ADRESLERDEN ALINACAK

“Şehir merkezinde kurban çukuru açılmayacak olup, atıkları 153 üzerinden kayıt bırakılması durumunda kurban atıkları adresten alınacaktır. Sadece kırsal mahallelerimize kurban çukuru açılacak olup, çukur açma talepleriniz için 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.”

İNEGÖL’DE NERELERDE KURBAN KESİLEBİLECEK?

“Kurban kesim alanlarımız belirlendi. Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümünde kurban kesimleri yapılacak. Ayrıca çevreye kirlilik, koku vb. rahatsızlık verememek ve kurban çukuru açmak kaydı ile vatandaşlarımız kendi bahçelerinde de kurban kesebilir. Yine çevre kirliliği, koku vb. rahatsızlık verememek ve kurban çukuru açmak kaydı ile site içinde kurban kesilebilecek. Site içerisinde kurban kesimine müsaade etme ya da etmeme inisiyatifi site ve apartman yönetimlerindedir. Geçtiğimiz yıllarda İnegöl Belediyesi site bahçelerinde kurban kesimine izin vermiyor şeklinde duyurular yapıldığı yönünde bazı söylemler tarafımıza ulaşmıştı. Belediyemizce böyle bir yasaklama kararı yoktur.”

NERELERDE KURBAN KESİLMEZ?

“Şehrimizde özellikle; boş arsalarda, dere kenarlarında, yol Kenarlarında, çocuk parklarında, hayvan pazarı kotra içlerinde vb. kamusal alanlarda kurban kesimine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

KURBAN ATIKLARI NE YAPILACAK?

“En çok karşılaştığımız soru, kurbanımı kestim, atıkları ne yapabilirim şeklinde oluyor. Kurban atıkları vatandaşımızın kapısında ücretsiz bir şekilde alınacak. Bu hizmet için 153 Çözüm Merkezimiz üzerinden kayıt oluşturulması yeterlidir. Kurban atıklarının mutlaka poşetlenmiş ve ağzı bağlı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Adresten atık alma hizmeti Bayramın 1. ve 2. günü sağlanacaktır. Bayramın 3. ve 4. Günü rutin çöp toplama hizmetine dönülecek olup, varsa kurban atığı ilgili mahallenin çöp gününde evsel atıklarla beraber toplanacaktır. Çiftlik sahipleri de kurban atıklarını kendi alanları içinde açtıracakları kuyulara atabilir ya da katı atık transfer istasyonuna ücretsiz getirebileceklerdir.”

ÇEVRE KİRLİLİĞİ UYARISI

“Burada özellikle belirtmek isterim ki lütfen kurban atıklarımızı; konteyner diplerine, dere kenarlarına, boş arazilere atmayalım. Kurban kesim noktalarımızda vatandaşlarımızın kesim yaptıkları alanı temiz bırakmalarını özellikle rica ediyoruz. Atıklarımızı poşetsiz şekilde çıkarmayalım. Unutulmamalıdır ki, kurban kesimi bir ibadet. Kullanılan alanın temiz bırakılması, atıkların çevre kirliliğine neden olacak şekilde gelişi güzel, sağa sola atılmaması da başka bir ibadettir. Lütfen ibadetlerimize gölge düşürmeyelim. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Çevre Tim’i belirtilen hususlardaki konularda denetimlerini drone destekli olarak yapacaktır. Ayrıca bayram süresince; çöp toplama, sokak temizliği ve geri dönüşüm hizmetimiz kesintisiz ve rutin bir şekilde devam edecektir. Moloz hafriyat, ev eşyası gibi talepler bayram sonu değerlendirilecektir.”

BAYRAMLAR, HAYIRDA DA YARIŞTIĞIMIZ GÜNLERDİR

“Bir yandan bayram öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bayrama yönelik çalışmaları devam ediyor. Müdürlüğümüz; medikalden, eşya yardımına, gıdadan eğitime, aileyi güçlendiren desteklemelere kadar rutin faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de yine bayrama yönelik çalışmalarımız var. Sistemimize kayıtlı yaşlılarımızın ev temizliği hizmeti yapılıyor. Bayram öncesi 15 yaşlımızın ev temizliği tamamlanmış olacak. Bayram öncesi, bayram hediyesi ile birlikte yaşlı ziyaretlerimiz rutin olarak gerçekleşiyor.”

UMUTELİ KURBAN BAĞIŞI KABUL EDİYOR

“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir kurban hisse bedeli 15.500 TL olmak üzere kurban bağışları da toplanıyor. Bağışta bulunmak isteyenler 153 Çözüm Merkezimiz üzerinden veya 0 224 777 00 16 numaralı hattan iletişime geçerek Umuteli Derneğimize ulaşabilir. İban numaralarımıza da www.umuteli.org.tr adresinden erişim sağlanabilir. Açıklama bölümüne “Kurban Bağışı” yazılması önemlidir.”

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN EKİPLER KURULDU

“Kurban Bayramlarında zaman zaman yaşanan kurbanlık hayvanların kaçması gibi olaylara karşı da önlemlerimizi aldık. Bu tür durumlara müdahale edebilmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel ekiplerimiz hazır. Vatandaşlarımız bu tür bir durumla karşılaşmaları halinde 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak ekiplerden yardım talep edebilir.”

MÜZELER, GASTRO TESİSLERİ VE NÖBETÇİ KÜTÜPHANELERİN ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Başkan Alper Taban, Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi ile Gastro İnegöl tesisleri ve Nöbetçi Kitaphanelerin bayram sürecinde çalışma takviminin de belli olduğunu duyurdu. Buna göre; Kent Müzesi ile Mobilya Müzesi Bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü itibariyle açık olacak. Gastro İnegöl restoranı arefe gününe kadar hizmetini sürdürecek, bayramın 4 günü ve 31 Mayıs Pazar günü kapalı olacak. Pazartesi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Gastro Kafe arefe gününe kadar hizmet verip, bayramda ilk 2 gün kapalı olacak. 29 Mayıs Cuma 12.00 itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Acil serviste hizmet veren Gastro Gezgin sürekli açık olarak hizmetine devam edecek. Nöbetçi Kitaphaneler arefe günü yarın gün hizmet verip bayram tatiline girecek. D blok Kitaphane bayram sonrası 31 Mayıs Pazar günü açılacak. Diğer kitaphaneler 01 Haziran Pazartesi itibariyle açılacak.