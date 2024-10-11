İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, sosyal medya hesabından duyuruda bulunarak, protokolün 4. eğitim öğretim yılına ulaştığını belirtti.

Göçmen, açıklamasında, " Tam 4,5 yıl önce atılan bir adım ve imza ile başlayan süreç, bugün şükür 4. Eğitim öğretim yılına ulaştı. İnegöl Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun kuruluşuna hastane olarak katkı sağladığınız gibi, eğitimin sürdürülmesine de eğitici olarak müdahil oluyoruz. 2024-2025 Öğretim Yılı İlk ve Acil Yardım Bölümünün Anatomi derslerine bu yıl da hoca olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gündüzüne hoca olarak ders anlatma ve akşamına 2 sınıf Sosyoloji Lisans Öğrencisi olarak ders çalışma tevafukunu aynı günde nasip eden Allah'ına şükürler olsun. Ne demiştik? Derdimiz İnegöl inşallah müstakil üniversitemizde ders vereceğimiz günler de gelecek " dedi.