Kemalpaşa mahallesinde bir kafede meydana gelen kavgada bir şahıs, yüzüne bardak vurulması sonucu yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. M.M.(27) şahıs ile henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şahıs, masadaki bardağı M.M.'nin yüzüne vurup kırdı. Bardağın kırılan camı M.M.'nin yüzünden yaralanmasına neden oldu. M.M. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seher Yaşa