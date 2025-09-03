İnegöl Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramından İnegöl’ün kurtuluşu olan 6 Eylül’e kadar uzanan süreçte “Zaferden Kurtuluşa” sloganıyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Her gün farklı bir etkinlikle ilçe halkının buluşturulduğu hafta kapsamında Salı günü bisikletle şehir turu gerçekleştirildi.

BİSİKLET TUTKUNLARI ZAFERDEN KURTULUŞA PEDAL BASTI

Zaferden Kurtuluşa Bisiklet Turu etkinliği Salı günü 18.30’da gerçekleştirildi. Bisikletini alan her yaştan birey şehrin girişinde İtfaiye Kavşağında bir araya geldi. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan etkinlikte vatandaşlarla beraber Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş’te bisikletiyle birlikte yerini aldı. İtfaiye önünden hareket eden bisiklet tutkunları, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden şehir merkezine gelerek İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde turu tamamladı.

BAŞKAN TABAN KARŞILADI

Belediye binası önünde bisiklet turuna katılanları Belediye Başkanı Alper Taban karşıladı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Başkan Taban, zaferden kurtuluşa etkinliklerinin 7 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade ederek vatandaşları tüm etkinliklere davet etti.