İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik büro amirliği ekiplerince yakalanan 4 şahıs, mahkemece serbest kaldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik büro amirliği ekipleri takibe aldıkları şahısların bulunduğu aracıİnegöl girişinde kıskıvrak yakaladılar. Biri kadın D.Ö. ile Y. Ö. H. T. Ve C. A.'yı yakaladılar. Şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.

Şahısların hepsi, mahkemece serbest kaldı.