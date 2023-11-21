Süleymaniye mahallesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Emrecan E. Yönetimindeki 16 M 06007 plakalı özel halk otobüsü,

Park halindeyken caddeye çıkış yapan sürücü İbrahim T. Yönetimindeki 16 AYJ 921 plakalı ciple çarpıştı.

Kaza sonucu otobüsteki yolcu Songül K. yaralandı. Yaralı, özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı..

Haber Merkezi