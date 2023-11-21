Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak veya şifrelerini de elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelileri yakalamak adına çalışma başlattı.

Polislerin yaklaşık 6 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

Polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliyi yakalamak için başta İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya illerinde tespit ediken adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonda aralarında 2 eczacının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 15 ayrı eylemde 1301 ayrı yeşil ve kırmızı reçete hazırlayarak uyuşturucu özelliği bulunan sentetik eczaları ya da muadillerini temin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Zanlıların, Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul illerinde faaliyet yürüten eczanelerden 300 bin sentetik eczayı temin ettikleri, kalanlarının ise yapılan müdahaleyle iptal ettirildiği açıklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Polisin, 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü belirtildi.

DOKTORUN E-İMZA CİHAZININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.K'nin bir doktorun enjeksiyon odasındaki e-imza cihazını çaldığı anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında şüphelinin enjeksiyon odasını gözetlediği, doktorun hastayla odasından çıkmasının ardından odaya girdiği anlar gözüküyor.

Diğer bir görüntüde de şüphelilerin e-imza cihazıyla yazdıkları reçetelerdeki 2 koli ilacı bir eczaneden aldıkları anlar yer alıyor.