Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ile bir motosiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal sanayi kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Seda K. Yönetimindeki otomobil ile sürücü Kadir C. Yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında arkadan gelen Sürücü Fatih Ö. Yönetimindeki motosiklet de otomobile çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Berfe Kurt