

Meclis toplantısında gündem maddeleri ve önergeler ele alınırken, belediyenin bir önceki yıla ait gelir-gider hesapları ile kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla kurulan Denetim Komisyonu’na Mustafa Orkun Gazioğlu, Hakkı Rıza Göksu, Ahmet Alperen Aydın, İbrahim Türkan ve İsmail Şenol seçildi.



Balkanlarda iftar programları düzenlenecek

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Bursa’nın turizm sektörü temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri Kuveyt temaslarına değinen Bozbey, yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde Kuveytli yatırımcıların Bursa’ya gelerek temaslarını sürdüreceğini belirten Bozbey, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlarda iftar sofraları kurulacağını ifade etti. Ramazan ayında 4-5 farklı noktada iftar programı düzenleneceğini kaydeden Bozbey, ilgili belediyelerle yapılan görüşmeler doğrultusunda etkinliklerin netleşeceğini açıkladı.



"Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum"

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Bozbey, tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bozbey, "Kendini bilmezliğin de bir tanımıydı. En büyük temennim, bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Hiç kimseye böyle davranışlar yapılmamalı. Tüm meclis üyelerini yanımda hissettim, desteklerini gördüm" dedi.



"Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 8"

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği su sorununa da değinen Başkan Bozbey, Bursa’nın yaşadığı su sıkıntısının nedenlerinin geçmiş 20 yılda aranması gerektiğini vurguladı. 2011 ve 2014 yıllarında DSİ tarafından tamamlanan barajla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının yapılmadığını hatırlatan Bozbey, göreve geldikten sonra süreci hızlandırdıklarını söyledi. Bypass hattı sayesinde 1 Eylül’den itibaren günlük 100 bin metreküp su temin edildiğini belirten Bozbey, "Eğer bu hat zamanında yapılmasaydı, Bursa’da su kesintileri devam edebilirdi. Bilim insanlarının raporları doğrultusunda hareket ediyoruz. Deniz suyunun kullanımıyla ilgili hazırlıklar da yapılıyor. İlk uygulamayı Tirilye’de hayata geçireceğiz. Bugün itibariyle Doğancı Barajı’nın doluluk oranı halen yüzde 8 seviyesinde. Su tasarrufu büyük önem taşıyor" diye konuştu.



"Vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz"

Katı atık bedellerinin su faturalarına meclis onayıyla yansıtıldığını hatırlatan Bozbey, bu konuda vatandaşlardan gelen şikâyetleri birebir yanıtladığını söyledi. Bursa’da 1,5 milyon abonenin yüzde 88’inin 12 metreküpün altında su tükettiğini ifade eden Bozbey, kademe değişikliğinin kentin ekseriyasını etkilemediğini belirtti. İşlenmiş suyla bahçe sulamanın yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Bozbey, "Biz vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz. Şeffaflıktan asla geri durmam. 2023 Ekim ayında bir asgari ücretle 720 metreküp su alınabiliyorken, 2026 Ocak itibariyle bu rakam 843 metreküpe çıktı" dedi.



"İnegöl’de altyapıyı büyük ölçüde toparladık"

Ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Bozbey, 21 ayda birçok dönemde yapılamayan hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi. Dağ yöresinde bir yılda 160 kilometre yol yapıldığını belirten Bozbey, İnegöl’de altyapının büyük ölçüde toparlandığını ifade etti. Altyapı yatırımlarının cesaret gerektirdiğini vurgulayan Bozbey, köylerdeki su depolarının 3-4 yıl içinde yenileneceğini açıkladı. Algı belediyeciliği yapmadıklarının altını çizen Bozbey, "Biz sorunların çözümü profilindeyiz. 21 ayda yapılan çalışmalarla tüm meclis üyeleri gurur duyabilir" diye konuştu.

Toplantının sonunda grup sözcüleri söz alarak yaşanan provokasyon olayını kınadı ve Başkan Mustafa Bozbey’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA