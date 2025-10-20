

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Mudanya İcra Dairesi, Mudanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından değerleri 2 milyon TL ile 26 milyon TL arasında değişen tarla, arsa ve daireler satışa çıkarıldı.

NİLÜFER

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Nilüfer İlçesi Çatalağıl Mahallesi 0 Ada 583 Parsel numarasında kayıtlı 5.700,00 m2’lik Tarla 6 milyon 840 bin TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi Çatalağıl Mahallesi 0 Ada 93 Parsel numarasında kayıtlı 3.000,00 m2’lik tarla 4 milyon 500 bin TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi Gölyazı Mahallesi 0 Ada 1211 Parsel numarasında kayıtlı 2.350 m2’lik tarla 2 milyon 232 bin 500 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

OSMANGAZİ

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, 5478 ada, 11 nolu parselde, 526,01 m² tapu alanlı, 7 / 165 arsa paylı ve niteliği ‘’Bodrum Zemin Ve Teras Katı Havi İki Özel Deposu Dört Dükkan Olan Dört Katlı Yirmi İki Daireli Kargir Apartman ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği Mesken olan, 1. Kat, 6 nolu bağımsız 87 m² daire 2 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

MUDANYA

Mudanya İcra Dairesi tarafından Bursa İl, Mudanya İlçe, BURGAZ Mahalle/Köy, Köy Kenarı Kızıltoprak Caddesi Mevkii, 2123 Ada, 4 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm 115 m² daire 3 milyon 415 bin 203 TL, Mudanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi, Dikilitaş mevkii 1420 ada 1 parselde bulunan 1.319 m² arsa 26 milyon 388 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

