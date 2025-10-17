Kaza saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Serdar Ş.(17) yönetimindeki 16 KLF 73 plakalı motosiklet, sokaktan caddeye çıkan Hayrettin K.(67) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlardan düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Öznur Alkan