Geçtiğimiz yıl Eylül ayında BOTAŞ’a olan borçların ödenmemesi nedeniyle kayyum atanan İnegöl Gaz Dağıtım A.Ş. (İNGAZ) firması, EPDK tarafından yapılan ihale sonucu satıldı. İşte yeni sahibi ve rekor fiyat...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ili ve Çorlu ile İnegöl ilçelerinde 425 bin aboneye gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğalgaz dağıtım şirketlerine 2023 yılı Eylül ayında kayyum atamıştı. Alınan kararda, kayyumun görevi sona erdikten 4 ay sonra söz konusu dağıtım bölgeleri için tekrar ihaleye çıkılacaktı.

680 MİLYONDAN İHALEYE ÇIKTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, doğal gaz dağıtım şebekesini satın alan şirkete şehir içi doğal gaz lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren ve lisans hükümleri dahilinde 30 yıllık süre için verilecek. Bu kapsamda, Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satış ihalesine teklifler, 680 milyon 896 bin 643 lira başlangıç bedeli taban fiyat kabul edilerek, bu başlangıç bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile sonraki teklifler ise açık artırma usulü ile Türk lirası cinsinden yapıldı.

Yapılan teklifler sonrasında bugün ihale sonuçlandı. Torunlar Gaz firması İNGAZ için yaklaşık 1,5 milyar TL teklif verdi. İngaz'ın yeni sahibi Torunlar Gaz oldu.