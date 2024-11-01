Olay dün saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Hacıkara mahallesindeki Küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi T.T(47) ile Hayvanlarını otlatan Azerbaycan uyruklu çoban Babür Meyliev(27) tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çiftlik bahçesinde olan kavgada çiftlik sahibi T.T pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü.

21 SAAT SONRA PİŞMAN OLUP TESLİM OLDU

Olaydan 21 saat yani bugün 17.00 sıralarında pişman olan çiftlik sahibi, 112’yi arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüpheli Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 21 saat boyunca bahçede bekleyen cenaze savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.