Yangın saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Suyolu cami sokakta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın kısa sürede terası sardı. Alevleri gören apartmanın bitişiğindeki dairede ikamet eden kadın, çığlık attı.

Bbb-75Kadının eline aldığı kovayla yardım istemesi dikkat çekti. Aynı anda çatısında yangın çıkan adam da itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

F8Baafcb 9361 493E B183 C18775B3D4B3Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ