Yangın saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Suyolu cami sokakta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın kısa sürede terası sardı. Alevleri gören apartmanın bitişiğindeki dairede ikamet eden kadın, çığlık attı.

Kadının eline aldığı kovayla yardım istemesi dikkat çekti. Aynı anda çatısında yangın çıkan adam da itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.