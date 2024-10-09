Yardım kampanyasına ilişkin bir açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği İdari İşler Müdürü Hüseyin Aydın konuşmasında şunları kaydetti: “Filistin, Lübnan, Sudan, Yemen, Suriye ve diğer kriz bölgelerinde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Savaşlar, çatışmalar, krizler ve afetler arasında milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar kriz bölgelerinde milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık. Sadece 2023 yılında gıda, sağlık, yetim, eğitim ve diğer sektörlerde toplam 636 proje gerçekleştirdik ve 4.5 milyondan fazla kişinin yanında olduk, krizlerin etkisini azalttık.”

ONLARI HAYATTA TUTABİLİRSİNİZ

İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği olarak "Savaşın Ortasında Umuda Işık: İnegöl'den Mazlumlara Yardım Eli!" sloganıyla yeni bir acil yardım kampanyası başlattıklarını duyuran Hüseyin Aydın, “Acil yardım çalışmalarına sayenizde devam edebiliriz. Bağışınızla, zor koşullar altında yaşamaya çalışan insanlara umut olabilir, temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları hayatta tutabilirsiniz” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı

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