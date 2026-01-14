Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli otobüs şoförü Osman Nuri Özgür, karavana çevirdiği aracıyla Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı aşarak umre için Mekke'ye geldi. 3 ay Mekke'de kalmayı planlayan ve bu sürede yaklaşık 30 umre yapmayı hedefleyen Özgür, "İmkanı olanlara kendi araçlarıyla gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür, karavana dönüştürdüğü otomobiliyle umre ibadeti için yola çıktı. Özgür, Bursa-Mekke arasındaki 2 bin 600 kilometrelik zorlu yolculuğu başarıyla tamamladı. İki kişiyle birlikte 4 Ocak'ta İnegöl'den yola çıkan Özgür, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Suriye'ye transit geçiş vizesi alan ve aracına sigorta yaptıran Özgür, yaklaşık 7 saatlik yolculukla 570 kilometre yol katederek Suriye'yi geçti. Dare Kapısı'ndan çıkış yaparak Ürdün'e giriş yapan ve Ürdün'de de araç sigortasını yaptıran Özgür, yaklaşık 500 kilometrelik yolun ardından Akabe Kapısı'ndan çıkış yapıp, Durra Kapısı'ndan Suudi Arabistan'a geçti.



"Suriye biraz rahatlayınca umreye niyet ettim ve yola çıktım"

Suudi Arabistan'a girişte de resmi işlemlerini tamamlayan Osman Nuri Özgür, Mekke'ye 2,5 günde ulaştı. Toplamda yaklaşık 2 bin 600 kilometre yol yapan Özgür, yol boyunca yalnızca üç depo mazot yaktığını ifade etti. 1998, 2000, 2003 ve 2005 yıllarında otobüsle hacca gelen ve Mekke, Riyad ve Cidde bölgelerinde şoför olarak çalışan Özgür, "Arabamla gelmek yıllardır aklımdaydı. Suriye biraz rahatlayınca umreye niyet ettim ve yola çıktım" dedi.



Özgür, Ramazan Bayramı namazını Kâbe'de kılmayı hedefliyor

3 ay önce aracını karavana çeviren Özgür, Mekke'deki günlük yaşamını da kendi imkanlarıyla sürdürüyor. Banyo, tuvalet, su ve yemek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Özgür, "Yemeğimi kendim yapıyorum. Türkiye'den gelirken kuru gıdalarımı getirdim" ifadelerini kullandı.

Taif'te bulunan Hz. Aişe Mescidi'nde ihrama girerek umresini yapan Özgür, Mekke'de üç ay kalmayı planladığını söyledi. Ramazan Bayramı namazını Kâbe'de kılmayı hedefleyen Özgür, ardından Medine'ye geçerek, 4 gün boyunca 40 vakit namaz kılıp Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor. Özgür, bu süre içinde yaklaşık 30 umre yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

İki çocuk ve dört torun sahibi olan Osman Nuri Özgür, yaşıtlarına da çağrıda bulunarak, "Umre yapmak isteyenlere kendi araçlarıyla gelmelerini tavsiye ederim. Hem özgürsünüz hem de ibadetinizi daha huzurlu yapıyorsunuz" diye konuştu.