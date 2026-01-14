Yeni yıl öncesinde milyonlarca tüketici art arda gelecek zam ihtimallerini yakından takip ediyor. Vatandaşlar hangi sektörlerde fiyat artışı yaşanacağını merak ederken, enerji cephesinden gelen kulis bilgileri özellikle elektrik ve doğal gazda olası zamları gündeme taşıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜNDEM ZAM

Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yapıyor, taleplerini iletiyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, enerji sektöründe zam görüşmeleri başladı. Buna göre elektrikte tavan fiyatın 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor.

Aydilek'in sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji sektöründe gündem zam... Santrallar da dağıtım şirketleri de elektrik ve doğal gaz zammını konuşuyor. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşüyor; taleplerini iletiyor. Elektrikte, spot piyasada tavan fiyatın (MWh) 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.