TRT’nin yüksek bütçeli dizisi Mehmet Fetihler Sultanı ilk sezonda izlenme rekorları kırarken, dizide ki bazı karakterler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İnegöl’ün tarihi sembol camisi olan İshakpaşa Cami ve Külliyesini yaptıran İshakpaşa, dizide Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’e kumpas kuran Çandarlı Halil Paşa ile hareket eden Sadrazam olarak gösteriliyor.

Aslen yabancı uyruklu olan ve Enderun’da yetişen, 2. Muradın veziri olan İshakpaşa’nın, kayıtlarda ki ismi ise İshak bin Abdullah olarak geçiyor.

2. Murad’ın hizmetindeyken gösterdiği başarılarıyla göze çarpan İshakpaşa, hazinedarlığa kadar yükselerek, Sultan Murad’ın en yakın adamları arasında yer aldı.

Aldığı bu görevi layıkıyla yürüten İshakpaşa vezirlik makamına yükseltildi. Fatih Sultan Mehmed’in 2. kez tahta çıkmasının ardından Anadolu Beylerbeyi olarak görev yapan İshakpaşa, 1460 yılında bu sıfatla Ankara’ya bile geldi.

1454 ve 1456 yıllarında Anadolu Beylerbeyi olarak Sırbistan seferlerine katılan, İshakpaşa, Belgrad seferinde ise Vezir Mahmut Paşa ile birlikte top çektirme görevini üstlenmiştir. Son olarak 1470 yılında Karaman seferine katılan İshakpaşa 1472 yılında ise görevinden alınmıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını kaybetmesinin ardından 1481 yılında Karamanlı Mehmet Paşa, padişahlık için Sultan Cem’i desteklerken, İshakpaşa Beyazıd’ı destekledi.

Beyazıd tahta çıkınca kendisini destekleyen İshakpaşa’yı yeniden sadrazam yaptı. Ancak padişah bir süre sonra kendisine zarar verdiğini düşündüğü bazı isimleri tasfiye sürecine girdi. Bu isimlerden biri olan İshakpaşa daha bir yıl geçmeden yeniden görevinden azledildi. Son yıllarını Selanik’te geçirdiği öğrenilen İshakpaşa 1487 yılında ise burada hayatını kaybetti.

İstanbul Ahırkapı civarında bir mahalleye adı verilen İshakpaşa’nın yine bu mahalle kendi adını taşıyan bir cami bulunmaktadır. İshakpaşa ayrıca İnegöl’de yer alan İshakpaşa ve külliyesini yaptıran sadrazamdır.

Tüm bu kaynak bilgilerine rağmen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı Halil Paşa ile birlikte ihanete varan rol biçilen İshakpaşa’nın kumpasçı bir sadrazam gibi gösterilmesi ise dikkat çekiyor.