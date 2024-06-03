İnegöl Belediyesi'nin şehir genelinde özellikle merkezi noktalar başta olmak üzere oluşturduğu otoparklar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşları "Ücretsiz otoparklarımızı kullanın" diyerek teşvik etti. Başkan Taban, son dönemde hayata geçirilen otopark projeleriyle merkezde ve mahalle aralarında önemli sayıda ücretsiz park alanları sağladıklarını belirtti. Görev süresi boyunca İnegöl Belediyesi’nin 143 farklı noktada toplam 6 bin araçlık otopark oluşturduğunu vurgulayan Taban, bu adımların şehir içi trafiğini rahatlatmaya katkı sağladığını ifade etti.

Merkez Park, Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı otoparkları, Bankalar Caddesi, çarşı girişi olarak bilinen Letafet Sokak ve Yenice Mahallesi'ndeki toplam 250 araçlık otoparklar gibi merkezi konumlarda ve ara sokaklarda yapılan mahalle otoparklarıyla birlikte bu adımların trafiğe doğrudan etki ettiğini söyledi.

Otopark yapım süreci hakkında konuşan Başkan Taban, göreve geldiklerinden beri otopark konusuna öncelik verdiklerini, hızla artan nüfus ve araç sayısını dikkate alarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ekiplerin uygun alanları değerlendirdiğini ve ihtiyaç olan ancak boş alan bulunmayan yerlerde kamulaştırmalar yaparak otopark alanları ürettiklerini belirtti. Sonuç olarak, görev süresi boyunca 143 farklı lokasyonda 6 bin araç kapasiteli otoparklar oluşturduklarını ifade etti. Bu otoparkların bazıları sokak aralarındaki küçük mahalle otoparkları, bazıları ise merkezdeki büyük park alanları şeklinde planlandı. Özellikle çarşıya yakın noktalarda büyük park alanları hizmete açarak merkezi rahatlatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bu sayede vatandaşların araçlarını çarşı dışında park edip, yaya olarak merkeze ulaşmalarını sağladıklarını ve merkezi lokasyonlardaki araç sayısını azalttıklarını söyledi.

Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projeleri ile Merkez Park projelerinin otopark sorununa büyük katkı sağladığını hatırlatan Başkan Taban, bu projelerle merkezde 390 araçlık otopark alanı elde ettiklerini belirtti. Ayrıca, Merpa Pazar yeri katlı otoparkını da vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Başkan Taban, otoparkların üretimi kadar verimli kullanılmasının da önemli olduğuna dikkat çekerek, açık otoparkların kullanıldığını ancak kapalı otoparkların kullanımında eksiklikler olduğunu belirtti. Vatandaşların bu alanları tam kapasiteyle kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, araçların güvenliği ve trafiğin olumsuz etkilenmemesi için bu alışkanlığın kazanılmasının önemli olduğunu belirtti. Taban, bir kez daha çağrıda bulunarak tüm açık ve kapalı otoparkların kullanılmasını istedi.